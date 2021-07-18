Юрист рассказал, почему девушку, сбившую трех детей, заключили под домашний арест

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что мера пресечения в виде домашнего ареста для девушки, сбившей троих детей на западе Москвы, является стандартным наказанием. Об этом сообщает телеканал «360».

Юрист подчеркнул, что удивляться такому наказанию не стоит. Но не нужно исключать, что девушку могут отправить в тюрьму, где она будет отбывать весь срок.

«У нас идет жесткая гуманизация таких мер пресечения. Так как это не умышленное преступление, у нас неоднократно высшие суды указывали, что нечего человека арестовывать до выяснения всех обстоятельств», — рассказал Воропаев.

По его словам, домашний арест – нормальная мера пресечения, соответствующая сегодняшним реалиям, но было бы лучше, если ее сразу отправили в СИЗО. Девушке грозит большой срок, а пребывание в следственном изоляторе зачлось бы в счет наказания, добавил Воропаев.

Ранее 18-летняя девушка сбила трех детей на улице Авиаторов на западе столицы. Все трое получили тяжелые травмы, двое из них скончались в больнице.

Прокуратура потребовала изменить виновнице аварии меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО.