Сотрудницу «Ленты.ру» задержали в Москве

Полицейские задержали в центре Москвы сотрудницу издания «Лента.ру» Анастасию Завьялову. Об этом пишет «Лента.ру».

Завьялова вечером 17 июля стала свидетельницей задержания женщины с ребенком в районе Чистых прудов.

После того как журналистка начала видеосъемку происходящего и попросила представителя правоохранительных органов разъяснить ситуацию, сотрудник 2-го специального полка полиции ГУ МВД России попытался спрятать свои нагрудные знаки от попадания в кадр.

Журналистку задержали и доставили в отдел МДВ по Басманному району. В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки.

После доставки Завьяловой в отделение полиции в 22:15 по московскому времени сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.

По данным издания, Завьялова была обвинена по статье 20.1.2 Кодекса об административных правонарушениях России (мелкое хулиганство) и задержана до суда, который состоится 19 июля.

Журналистке может грозить штраф от тысячи до 2,5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.