Дело о жесткой посадке Ан-28 под Томском поставлено на контроль центрального аппарата СК

Уголовное дело об аварийной посадке Ан-28 в Томской области передано на контроль центрального аппарата СК РФ.

«Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Пассажирский самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («Сила»), совершавший рейс по маршруту Кедровый-Томск, пропал с радаров 16 июля. После исчезновения самолета следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности. В Главном управлении МЧС по Томской области рассказали, что в 17.00 по местному времени сработал аварийный маяк в Бакчарском районе. На поиски пропавшего Ан-28 вылетел вертолет Ми-8 с медиками и спасателями.

Позднее самолет был найден. Все пассажиры и члены экипажа оказались живы.

Ранее в авиакомпании рассказали, как Ан-28 после аварийного опрокидывания остался цел.