На греческом курорте запретили музыку и ночные прогулки

Власти Греции запретили музыку в ресторанах и барах и ограничила передвижение на острове Миконос из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает Reuters.

Министерство гражданской защиты страны запрещает музыку на острове круглосуточно. Передвижение ночью до раннего утра разрешено только тем, кто собирается на работу и с работы, или по состоянию здоровья.

Отмечается, что ограничения будут действовать до 26 июля, при этом время от времени будет проводиться оценка эпидемиологической ситуации на острове.

Миконос, является одним из самых популярных направлений Греции, которое каждое лето привлекает более миллиона посетителей, в том числе голливудских звезд, моделей и всемирно известных спортсменов.

В Греции число ежедневных случаев заражения коронавирусом выросло примерно в четыре раза, достигая почти 3 тыс. в середине июля. По данным на 16 июля, в стране выявили 2 691 случай инфицирования.

В мае стало известно, что Греция начнет принимать привитых «Спутником V» туристов.

В конце июня Греция поменяла правила въезда для россиян.