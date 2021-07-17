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CNN: Белый дом рассматривает две теории происхождения коронавируса

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Thomas Peter/Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена с равным доверием относится к двум теориям происхождения коронавируса — природное и утечка из вирусологической лаборатории в Китае. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом Доме.

Теорию об естественном, природном происхождении коронавируса поддерживает большинство американских исследователей, однако в администрации Байдена действительно рассматривают версию происхождения вируса из лаборатории в Уханьском институте вирусологии в Китае.

Главным аргументом естественного происхождения коронавируса называют возможность его передачи от животных к людям и наоборот. На искусственном происхождении коронавируса, публично не указывая на конкретные факты, настаивают представители разведывательного сообщества Соединенных Штатов

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения прокомментировал «лабораторное» происхождение коронавируса.

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