В Крыму ужесточили ограничения для детских лагерей из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов внес в указ о режиме повышенной готовности изменения, ужесточающие ограничения для детских лагерей и социальных учреждений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Так, с 1 августа организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления (в том числе детские лагеря — прим.), а также учреждения стационарного социального обслуживания переводятся в закрытый режим (запрещается проживание персонала за пределами организаций) при вакцинации менее 95% персонала от коронавирусной инфекции.

Кроме того, до 17 августа в регионе прекращается диспансеризация населения.

В Крыму с 17 марта прошлого года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действует режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки.