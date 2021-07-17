Чечня и Ненецкий АО стали лидерами по снижению продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех регионах России, кроме Севастополя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так, наибольшие потери в продолжительности жизни зарегистрированы в Республике Чечня (на 3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8%), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7%), Республике Дагестан (на 2,7 года, или 3,4%).

В Севастополе ожидаемая продолжительность жизни выросла совсем незначительно, при этом в городе в минувшем году произошла переоценка численности населения, которая увеличилась на 14%.

Согласно данным Росстата, самая высокая продолжительность жизни при рождении по итогам 2020 года осталась в Ингушетии (почти 81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года).

В целом по России ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году сократилась на 1,8 года, до 71,54 года.

В апреле Минздрав РФ назвал ожидаемую продолжительность жизни по итогам 2020 года.