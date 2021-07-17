Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки

В Крыму за сутки коронавирус подтвердился у 401 человека, что стало очередным рекордом с начала пандемии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что из общего числа заболевших у 287 из них инфекция была выявлена при обращении за медицинской помощью. 102 зараженных контактировали с другими заболевшими, еще 12 человек привезли инфекцию из-за границы.

Новые высокие показатели вновь начали фиксировать в Крыму на прошлой неделе. Антирекорд обновился пять раз — 10, 11, 13, 14 и 15 июля.

В общей сложности в регионе с начала пандемии выявлено 54 тыс. случаев коронавирусной инфекции, более 1,6 тыс. пациентов скончались, привились от коронавируса 380 тыс. жителей.

Накануне сообщалось, что в Крыму за сутки коронавирус подтвердился у 394 человек.