Bild: число погибших из-за наводнения в Германии достигло 133 человек

Число погибших из-за наводнения в Германии достигло 133 человек, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в полицейских управлениях и администрациях западных регионов страны.

Уточняется, что 43 человека погибли в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и не менее 90 человек — в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Кроме того, местные власти в Кельне сообщают, что недалеко от города Хайнсберг вода и селевые потоки прорвали плотину на реке Руре. Спасатели начали эвакуацию из района Офховен в Вассерберге, где от наводнений уже пострадали свыше 700 человек.

Самая тяжелая ситуация отмечается в районе Эрфтштадт-Блессем под Кельном. Здесь наводнения и последовавшие за ними селевые потоки настигли автомобили на автостраде В265, многие из водителей и пассажиров оказались заперты внутри машин.

Ранее стало известно, что только в округе Арвайлер в Германии из-за наводнения и его последствия погибли не менее 90 человек.

На западе страны был объявлен режим военной катастрофы.

Поиски и восстановительные работы продолжаются, к ним привлечены военные. Разрушены, подтоплены или серьезно повреждены десятки жилых домов. Остановлено движение поездов, перекрыты автотрассы. Рейн закрыт для прохода судов.

В Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия, в которой погибли 12 человек, и Нидерланды. Сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.