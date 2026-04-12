Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Он просто упивается кровью»: Рогов рассказал о провокации Джонсона

Hannah Mckay/Reuters

Поездка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в подконтрольную Киеву часть Запорожской области является провокацией. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Это визит козла-провокатора», — сказал Рогов.

По его словам, как только появляется хоть отдаленная перспектива наступления мира, «Джонсон тут же мчит галопом» на подконтрольное Киеву пространство, «чтобы разжечь боевые действия с новой силой». Рогов объяснил, что для стоящих за плечами Джонсона людей конфликт на Украине — это источник заработка. Бывший премьер Британии, как отметил председатель ОП, активный сторонник сценария «войны до последнего украинца».

«Он просто упивается кровью <...> людей, которых [президент Украины Владимир] Зеленский активно бросает в топку войны по указке западных кураторов», — подчеркнул Рогов.

Джонсон тайно посетил позиции 65-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Гуляйполя на Запорожском направлении. О своей поездке политик написал колонку в газете Daily Mail. Джонсон объяснил, что выбрал именно этот участок фронта, поскольку президент России Владимир Путин «хочет заполучить» Запорожье.

Также он в очередной раз раскритиковал Запад за недостаточную помощь Украине. Он выразил уверенность, что ВСУ якобы победят в конфликте, но «промедление и нерешительность Запада» приводят к «огромным страданиям». В связи с чем Джонсон задался вопросом, «какого черта» союзники Киева не дают ему достаточной поддержки.

Ранее Захарова назвала визит Бориса Джонсона в Киев «пиаром на костях».

 
Теперь вы знаете
Ближний Восток остался без Формулы-1. Но это не первый случай отмены этапов Гран-при
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
