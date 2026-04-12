Поездка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в подконтрольную Киеву часть Запорожской области является провокацией. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Это визит козла-провокатора», — сказал Рогов.

По его словам, как только появляется хоть отдаленная перспектива наступления мира, «Джонсон тут же мчит галопом» на подконтрольное Киеву пространство, «чтобы разжечь боевые действия с новой силой». Рогов объяснил, что для стоящих за плечами Джонсона людей конфликт на Украине — это источник заработка. Бывший премьер Британии, как отметил председатель ОП, активный сторонник сценария «войны до последнего украинца».

«Он просто упивается кровью <...> людей, которых [президент Украины Владимир] Зеленский активно бросает в топку войны по указке западных кураторов», — подчеркнул Рогов.

Джонсон тайно посетил позиции 65-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи Гуляйполя на Запорожском направлении. О своей поездке политик написал колонку в газете Daily Mail. Джонсон объяснил, что выбрал именно этот участок фронта, поскольку президент России Владимир Путин «хочет заполучить» Запорожье.

Также он в очередной раз раскритиковал Запад за недостаточную помощь Украине. Он выразил уверенность, что ВСУ якобы победят в конфликте, но «промедление и нерешительность Запада» приводят к «огромным страданиям». В связи с чем Джонсон задался вопросом, «какого черта» союзники Киева не дают ему достаточной поддержки.

Ранее Захарова назвала визит Бориса Джонсона в Киев «пиаром на костях».