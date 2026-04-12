Звезда «Зачарованных». 55 лет со дня рождения Шеннен Доэрти

12 апреля исполняется 55 лет со дня рождения американской актрисы Шеннен Доэрти. Она родилась в 1971 году в Мемфисе на юге США в семье консультанта по ипотеке и владелицы салона красоты.

Доэрти начала сниматься с подросткового возраста. В 1981-м она появилась в двух эпизодах вестерна «Отец Мерфи». В следующем году юная актриса получила роль в шоу «Маленький домик в прериях».

Широкую известность Доэрти приобрела в 1990-м благодаря роли Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210». Однако актриса покинула сериал после четвертого сезона из-за конфликтов с коллегами и продюсерами.

Всемирную славу Доэрти принес сериал «Зачарованные» (1998–2006), в котором она сыграла Прю Холливелл — старшую сестру-ведьму. Актриса ушла из проекта спустя три сезона после разногласий с партнершей по съемочной площадке Алиссой Милано. В дальнейшем Доэрти продолжила активную работу в киноиндустрии — ее фильмография насчитывает более 80 ролей.

Доэрти была замужем трижды, детей у нее не было. В 2015 году у актрисы диагностировали рак молочной железы. В 2017 году наступила ремиссия, но в 2020-м болезнь вернулась в четвертой стадии.

«Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я еще не закончила надеяться на то, что все изменится к лучшему <…> Для меня безумие, что у нас до сих пор нет лекарства», — говорила она.

Доэрти скончалась 13 июля 2024 года в возрасте 53 лет в окружении близких. По желанию актрисы, ее кремировали.

