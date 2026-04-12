Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Фото

Звезда «Зачарованных». 55 лет со дня рождения Шеннен Доэрти

12 апреля исполняется 55 лет со дня рождения американской актрисы Шеннен Доэрти. Она родилась в 1971 году в Мемфисе на юге США в семье консультанта по ипотеке и владелицы салона красоты.

Доэрти начала сниматься с подросткового возраста. В 1981-м она появилась в двух эпизодах вестерна «Отец Мерфи». В следующем году юная актриса получила роль в шоу «Маленький домик в прериях».

Широкую известность Доэрти приобрела в 1990-м благодаря роли Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210». Однако актриса покинула сериал после четвертого сезона из-за конфликтов с коллегами и продюсерами.

Всемирную славу Доэрти принес сериал «Зачарованные» (1998–2006), в котором она сыграла Прю Холливелл — старшую сестру-ведьму. Актриса ушла из проекта спустя три сезона после разногласий с партнершей по съемочной площадке Алиссой Милано. В дальнейшем Доэрти продолжила активную работу в киноиндустрии — ее фильмография насчитывает более 80 ролей.

Доэрти была замужем трижды, детей у нее не было. В 2015 году у актрисы диагностировали рак молочной железы. В 2017 году наступила ремиссия, но в 2020-м болезнь вернулась в четвертой стадии.

«Я еще не закончила жить. Я еще не закончила любить. Я не закончила творить. Я еще не закончила надеяться на то, что все изменится к лучшему <…> Для меня безумие, что у нас до сих пор нет лекарства», — говорила она.

Доэрти скончалась 13 июля 2024 года в возрасте 53 лет в окружении близких. По желанию актрисы, ее кремировали.

Какой была Шеннен Доэрти на съемочной площадке и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
