В США болельщики устроили овации российскому хоккеисту Овечкину

Болельщики «Питтсбурга» устроили овации Овечкину во время матча с «Вашингтоном»
Nick Wass/AP

Болельщики хоккейной команды «Питтсбург Пингвинз» устроили овации российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину во время матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Все уважение к «восьмерке», — написала пресс-служба «Пингвинз» в социальной сети X.

Встреча между «Пингвинз» и «Кэпиталз» прошла в Питтсбурге 11 апреля. Во втором периоде, во время коммерческой паузы, на медиакубе домашней арены «Пенс» воспроизвели видео в честь россиянина, его карьеры в НХЛ и противостояния Овечкина с канадским нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби. Болельщики «пингвинов» в ходе этой церемонии стоя аплодировали российскому хоккеисту, поблагодарив его за карьеру. Сегодняшний матч, возможно, станет последним для Овечкина в Питтсбурге.

В этом же матче Овечкин забросил 1006-ю шайбу в НХЛ и помог «Вашингтону» победить со счетом 6:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. На счету россиянина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

Ранее судья выжил после попадания шайбы в голову в матче плей-офф КХЛ.

 
