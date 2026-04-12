Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц

Скорлупа от освященных на Пасху яиц не является самостоятельной святыней, ее можно выбросить без опасений. Об этом РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

«Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор», — сказал он.

По словам священника, освящение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов и они не становятся святыней уровня святой воды или просфоры.

12 апреля православные христиане отмечают Пасху. В Москве в храме Христа Спасителя состоялось ночное пасхальное богослужение, на нем присутствовал президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Накануне, в Великую субботу, по традиции верующие собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня. В Россию, на пасхальную службу в храм Христа Спасителя, частицу священного пламени привезла делегация Фонда Андрея Первозванного.

