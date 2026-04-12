Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Скорлупа от освященных на Пасху яиц не является самостоятельной святыней, ее можно выбросить без опасений. Об этом РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

«Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор», — сказал он.

По словам священника, освящение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов и они не становятся святыней уровня святой воды или просфоры.

12 апреля православные христиане отмечают Пасху. В Москве в храме Христа Спасителя состоялось ночное пасхальное богослужение, на нем присутствовал президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Накануне, в Великую субботу, по традиции верующие собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня. В Россию, на пасхальную службу в храм Христа Спасителя, частицу священного пламени привезла делегация Фонда Андрея Первозванного.

Ранее россиянам напомнили, сколько дней можно хранить пасхальный кулич.

 
Теперь вы знаете
Ближний Восток остался без Формулы-1. Но это не первый случай отмены этапов Гран-при
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!