Врач назвала неочевидную причину пигментных пятен на лице

Дерматолог Уразаева: синий свет от экранов может вызвать пигментные пятна на лице

Причиной появления пигментных пятен на коже лица может быть не только солнечный свет, но и синее излучение от экранов гаджетов. Оно глубже проникает в кожу, нарушая работу клеток. Об этом «Газете.Ru» рассказала Рина Уразаева, врач-дерматолог высшей категории клиники «Будь Здоров» в Уфе.

Врач объяснила, что за цвет кожи отвечает пигмент меланин, который вырабатывают клетки меланоциты. Когда их работа нарушается, появляются участки темнее (гиперпигментация) или светлее основного тона.

Пигментные пятна часто вызывает избыточное воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения, которое стимулирует усиленную выработку меланина.

«Мы привыкли винить солнце, но у него есть «помощник» – высокоэнергетический видимый свет (HEV), или синий свет. Его излучают экраны смартфонов, планшетов и светодиодные лампы. HEV-излучение проникает в кожу глубже UVA-лучей и запускает выработку меланина. Пигментация от него сохраняется до трех месяцев», – предупредила Уразаева в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт также добавила, что неоднородный тон кожи может быть следствием ожогов, акне, возрастной пигментации и мелазмы (хлоазмы) – при этой патологии возникают серые или коричневые симметричные темные пятна на лбу и скулах.

«Причина в гормональных изменениях, вызванных беременностью, приемом контрацептивов, климаксом. В этом случае HEV выступает основным триггером. Защитить кожу помогут тонирующие средства с оксидами железа. Они физически блокируют синий свет. Также необходимо ввести ночной перерыв на гаджеты и ежедневно применять крем с SPF 30–50», — уточнила дерматолог.

Медик также призвала как можно быстрее обратиться к врачу, если пигментное пятно увеличилось (до пяти-шести мм и больше), стало асимметричным, изменило цвет или приобрело неровные края. Также тревогу должны вызывать зуд, кровоточивость или шелушение.

