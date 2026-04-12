МИД Ирана раскрыл подробности переговоров с США

МИД: Иран и США не достигли соглашения из-за расхождения по 2-3 важным вопросам

Иранская и американская делегации сумели достичь взаимопонимания по ряду вопросов, однако по двум-трем важным моментам мнения разошлись. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, его слова приводит агентство Mehr.

Он отметил, что по этой причине сделка по результатам переговоров в Исламабаде не состоялась.

«По двум-трем важным вопросам взгляды были далеки друг от друга. В итоге переговоры не привели к соглашению», — сказал Багаи.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Тегеран не принял условия предложенного США соглашения.

Переговоры касались Ормузского пролива, репараций, ядерной тематики, снятия санкционных ограничений и окончательного завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке прошли в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда консультаций.

