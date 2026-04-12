Россиянам рассказали, есть ли жизнь на Марсе

Космонавт Волков ответил на вопрос, есть ли жизнь на Марсе

Наличие воды на Марсе дает основания полагать, что какая-то форма жизни на этой планете присутствует. Об этом сообщил РИА Новости летчик-космонавт Сергей Волков.

«Обычно отвечаю как герой знаменитого фильма: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это пока не известно». Но по факту мы знаем, что вода там найдена», — отметил он.

Волков отметил, что раз на планете есть вода, то в ней есть бактерии. Это свидетельствует о том, что жизнь там есть.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым поздравил всех космонавтов и профессионалов в сфере космоса с праздником.

12 апреля в России празднуют День космонавтики. В этот день в 1961 году летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство на корабле «Восток» и вернулся на Землю. Это событие стало мировой сенсацией и до сих пор вызывает радость и гордость у миллионов россиян.

Ранее космонавт раскрыл важное преимущество Российской орбитальной станции.