Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Россиянам рассказали, есть ли жизнь на Марсе

ESA & MPS for OSIRIS Team

Наличие воды на Марсе дает основания полагать, что какая-то форма жизни на этой планете присутствует. Об этом сообщил РИА Новости летчик-космонавт Сергей Волков.

«Обычно отвечаю как герой знаменитого фильма: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это пока не известно». Но по факту мы знаем, что вода там найдена», — отметил он.

Волков отметил, что раз на планете есть вода, то в ней есть бактерии. Это свидетельствует о том, что жизнь там есть.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителем «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым поздравил всех космонавтов и профессионалов в сфере космоса с праздником.

12 апреля в России празднуют День космонавтики. В этот день в 1961 году летчик-космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство на корабле «Восток» и вернулся на Землю. Это событие стало мировой сенсацией и до сих пор вызывает радость и гордость у миллионов россиян. «Газета.Ru» подготовила 70 открыток и пожеланий на День космонавтики, чтобы поздравить с праздником близких вам людей.

Ранее космонавт раскрыл важное преимущество Российской орбитальной станции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
