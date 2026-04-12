Лерчек обратилась к суду по поводу ее бывшего мужа

Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее экс-супругу, которому грозит срок
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), в данный момент проходящая лечение от рака желудка четвертой стадии, обратилась к суду с просьбой проявить милосердие к ее бывшему мужу Артему Чекалину, обвиняемому в выводе более 250 млн руб. Текст ее обращения есть в распоряжении РИА Новости.

В 2024 году Чекалиных, а также их партнера Романа Вишняка обвинили в выводе 251 млн руб. в Объединенные Арабские Эмираты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 10 апреля прокурор в прениях сторон запросил экс-супругу Лерчек наказание в виде 7,5 лет колонии со штрафом 196 млн руб.

Дело в отношении Лерчек суд в марте этого года выделил в отдельное производство и приостановил его до выздоровления блогера.

Чекалина написала в поддержку экс-супруга на имя председательствующей судьи Екатерины Кузьминой письмо. Текст судье передала защита Лерчек. Блогер поблагодарила Кузьмину за «человечность, сострадание, человеколюбие», за то, что суд дал Чекалиной «возможность сфокусироваться на лечении и времени с семьей».

«Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, к отцу моих детей», — попросила Лерчек в обращении.

Чекалина подчеркнула, что все налоги уже оплачены.

Сам Артем Чекалин в последнем слове попросил суд назначить ему условный срок, так как ему необходимо растить троих детей. Суд назначил оглашение приговора на 13 апреля.

Ранее стало известно, что Лерчек и ее экс-супруг оказались на скамье подсудимых из-за развода.

 
