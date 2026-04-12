«Очень печально»: в РПЦ высказались об одной популярной пасхальной традиции

Представитель РПЦ Кипшидзе: битье яиц на Пасху не несет религиозной окраски
Народный обычай бить яйца друг о друга на Пасху не несет никакой религиозной окраски. Об этом сообщил зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Лентой.ру».

Представитель РПЦ отметил, что с любым праздником связано много народных обычаев. Самое главное здесь не потерять подлинный смысл того или иного события. Как пояснил Кипшидзе, смысл Пасхи заключается в сопереживании пути Иисуса, его страданиям и разделении радости о его воскресении, которое дарует человечеству свободу над страстями, открывает путь в царство небесное.

«Если же мы кроме битья яиц и украшения куличей ничего не видим в Пасхе, то к сожалению, это очень печально», — отметил представитель РПЦ.

До этого священник Владислав Береговой напомнил, что скорлупа от освященных на Пасху яиц не является самостоятельной святыней, поэтому ее можно выбросить без опасений. По словам священника, освящение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов и они не становятся святыней уровня святой воды или просфоры.

12 апреля православные христиане отмечают Пасху. В этот день по традиции принято посещать богослужения, а также есть куличи и крашеные вареные яйца. Кроме того, существует пасхальная игра с битьем яиц, смысл которой заключается в том, чтобы разбить чужое яйцо, максимально сохранив свое.

