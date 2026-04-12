Овечкин признан первой звездой матча против «Питтсбурга»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отличившийся в пустые ворота на 57-й минуте игры, признан первой звездой матча против «Питтсбург Пингвинз».

Второй звездой поединка стал 19-летний белорусский форвард «Кэпиталс» Илья Протас, записавший на свой счет гол и две результативные передачи. Третьей звездой признан игрок «Питтсбурга» Кевин Хейс.

Встреча между «Пингвинз» и «Кэпиталз» прошла в Питтсбурге 11 апреля и завершилась победой гостей со счетом 6:3. После этой встречи «Кэпиталз» набрали 91 очко и закрепились на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. На счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

