Переговоры делегаций США и Ирана в Исламабаде продолжались 21 час. Об этом журналистам сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
По его словам, консультации носили предметный характер.
«У нас состоялся ряд предметных обсуждений с иранской стороной», – сказал Вэнс.
Вице-президент США отметил, что на протяжении переговоров он поддерживал связь с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером, министром войны США Питом Хегсетом и государственным секретарем страны Марко Рубио. Кроме того, по словам Вэнса, он общался с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
«Мы постоянно разговаривали с президентом. Не знаю, сколько раз мы с ним говорили – раз двенадцать за 21 час», — добавил Вэнс.
Также он заявил, что Иран не принял условия предложенного США соглашения.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.
