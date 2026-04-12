Вэнс заявил, что переговоры США и Ирана продолжались более 20 часов

Вэнс: переговоры с Ираном продолжались 21 час и носили предметный характер

Переговоры делегаций США и Ирана в Исламабаде продолжались 21 час. Об этом журналистам сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

По его словам, консультации носили предметный характер.

«У нас состоялся ряд предметных обсуждений с иранской стороной», – сказал Вэнс.

Вице-президент США отметил, что на протяжении переговоров он поддерживал связь с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером, министром войны США Питом Хегсетом и государственным секретарем страны Марко Рубио. Кроме того, по словам Вэнса, он общался с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

«Мы постоянно разговаривали с президентом. Не знаю, сколько раз мы с ним говорили – раз двенадцать за 21 час», — добавил Вэнс.

Также он заявил, что Иран не принял условия предложенного США соглашения.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее СМИ раскрыли, от чего зависит успех переговоров США и Ирана в Исламабаде.