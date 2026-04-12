В Гаити десятки людей погибли во время давки

Reuters: не менее 30 человек погибли в давке на туристическом объекте на Гаити
Не менее 30 человек погибли в давке на территории популярной достопримечательности на севере Гаити. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасателей.

«По меньшей мере 30 человек погибли в субботу в давке… давка произошла на территории цитадели Лаферьер», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла во время ежегодных празднований. Давка случилась у входе в местную цитадель, признанной объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Все обстоятельства происшествия выясняются.

В феврале телеканал NHK сообщал, что шесть мужчин были госпитализированы после инцидента на традиционном «голом фестивале» в японском городе Окаяма, трое из них находились без сознания.

До этого в индийском штате Уттар-Прадеш благотворительная свадьба для сотен малоимущих пар закончилась масштабной потасовкой среди гостей. Власти организовали одновременное бракосочетание для 383 пар. После завершения официальной части для многочисленных гостей выставили угощения, включая пачки чипсов.

Ранее в Уфе возбудили дело после давки в ТЦ.

 
