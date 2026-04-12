В МИД Ирана оценил длительность переговоров с США в Исламабаде

В МИД Ирана назвали переговоры с США самыми продолжительными в этом году
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Переговоры американской и иранской делегаций стали самыми продолжительными в этом году. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, его цитирует информагентство Mehr.

«Этот раунд переговоров был самым продолжительным за этот год и длился в общей сложности 24 или 25 часов», — сообщил Багаи.

Накануне иранская и американская делегации встретились в столице Пакистана для переговоров. Это произошло вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о договоренности с Тегераном о двухнедельном перемирии.

После переговоров глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и Тегеран не принял условия Вашингтона.

В МИД Ирана в свою очередь отметили, что диалог в Исламабаде проходил в атмосфере недоверия и что никто и не ожидал, что удастся достичь согласия в этот раз.

