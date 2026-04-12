Синоптик рассказала о погоде в Москве в первый рабочий день

В начале новой рабочей недели москвичей ожидает теплая погода без осадков. Об этом РИА Новости сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В начале следующей недели прогнозируется теплая погода до +14°C тепла, но главное — без осадков в Москве», — рассказала метеоролог.

При этом в ночное время в столице пройдет дождь, а температура не поднимется выше +5 градусов, уточнила Макарова.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус проинформировал, что погода в начале апреля «раскачивает температурные качели» и к следующим выходным в Москве снова станет по-майски тепло.

Между тем ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщала, что первая весенняя гроза в этом году ожидается в Москве в конце апреля. Гроза невозможна, пока температура воздуха слишком низка, как сейчас в столичном регионе, уточнила эксперт.

