Психолог назвала главные отличия лени от апатии

Полениться и просто полежать на диване — нормальное желание, хотя некоторыми это часто воспринимается как безответственное поведение, поскольку многие из нас воспитаны с установкой «делу время, потехе час». Но с точки зрения психологии лень выполняет важную функцию и работает как сигнал — «что-то идет не так», рассказала «Газете.Ru» Виктория Зайцева, психолог, эмоционально-образный терапевт.

«Часто причиной лени может быть отсутствие или недостаток мотивации для действий. Так в обычный день нам гораздо сложнее заставить себя убраться дома, чем перед приездом гостей или долгожданным праздником», — объяснила она.

Другой причиной может быть страх ошибки или перфекционизм. Если задача кажется сложной, мозг будет всячески ее избегать, чтобы не потерпеть неудачу и защитить нас от неприятных эмоций. Тогда важно разобраться, каких именно последствий мы опасаемся и как можно их избежать. Попробовать упростить задачу, разбить ее на небольшие подзадачи, что позволит снизить тревогу и начать двигаться к цели.

«Иногда лень связана с общей усталостью или стрессом, и тогда качественный отдых позволяет решить проблему», — подчеркнула психолог.

По ее словам, лень обычно связана с какой-то конкретной задачей или сферой жизни, имеет временный характер и ее можно преодолеть, если хорошо отдохнуть и найти мотивацию для действий. Все это и отличает ее от апатии.

«При апатии снижается интерес ко всем сферам жизни. Человек чувствует эмоциональное опустошение, все эмоции как будто «выключены». Все, что раньше приносило радость и удовольствие, больше не вызывает интереса, ничего не хочется делать, иногда даже общаться с близкими и друзьями. Человек испытывает усталость, вялость, безразличие ко всему, могут быть проблемы со сном и аппетитом. И самое главное, что симптомы не проходят даже после качественного отдыха», — заявила специалист.

Такое состояние часто возникает на фоне хронического стресса, перегруженности нервной системы, когда мы постоянно живем из состояния «надо» и постепенно теряем контакт с собой, не замечаем свои потребности, подавляем эмоции и желания.

Психолог рассказала, что делать, если состояние «ничего не хочется» стало для вас привычным.

Прежде всего перестать себя ругать. Если вы так себя чувствуете, значит на то есть причина. Важно дать себе время на восстановление и не пытаться «собраться» во что бы то ни стало. Это лишь усугубит ситуацию.

2. Делегируйте все, что можно. Делайте только то, что нельзя не делать. В такой ситуации главная задача восстановить силы и нужно придерживаться принципа «сначала маску на себя», а уже потом все остальное.

2. Старайтесь соблюдать режим дня и сохранять привычную рутину: почистить зубы, выпить кофе с утра, погулять с собакой. Это дает ощущение контроля и позволяет держаться «на плаву».

3. Не забывайте про физическую активность. Даже простая прогулка на свежем воздухе стимулирует выработку эндорфинов, которые улучшают настроение.

4. Планировать и делать то, что раньше приносило удовольствие. Даже если сейчас чтение и занятие йогой, например, не вызывают таких приятных эмоций как раньше, важно продолжать это делать и отмечать, как меняется ваше состояние после. При апатии сигналы удовольствия часто отсутствуют и важно осознанно направлять на это внимание.

5. Занимайтесь творчеством. В работе с апатией я люблю использовать практики арт-терапии. Творческий процесс не только терапевтичен сам по себе, но и позволяет увидеть скрытые желания и потребности, экологично прожить подавленные эмоции.

«Чтобы снять напряжение и почувствовать прилив сил, подойдет практика «комфортное место». Нужно мысленно перенестись в то место, где вам хорошо и спокойно, представить его в мельчайших деталях — звуки, запахи, вкусы. Побыть там столько, сколько хочется, а затем нарисовать это место или создать коллаж, который передаст его атмосферу. Это позволит «заякорить» ресурсное состояние и возвращаться к нему, когда это необходимо», — посоветовала психолог.

Зайцева отметила, что если апатия длится больше двух недель, стоит обратиться к специалисту — психологу или психиатру, чтобы разобраться в ее причинах и получить рекомендации по восстановлению.

«Апатия может быть симптомом депрессии или эмоционального выгорания, возникать как реакция на травматические события, а также иметь физиологические причины как, например, заболевания нервной системы, гормональный сбой или возрастные изменения. И важно вовремя это диагностировать для эффективного лечения», — констатировала она.

Существует много практик и подходов, которые помогают справляться с апатией, выгоранием и депрессией и важно найти тот, который подойдет именно вам.

Но профилактика всегда лучше лечения. Поэтому всегда «сначала маску на себя», а потом уже все остальное, резюмировала психолог.

