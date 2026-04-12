Психолог назвала главные отличия лени от апатии

Полениться и просто полежать на диване — нормальное желание, хотя некоторыми это часто воспринимается как безответственное поведение, поскольку многие из нас воспитаны с установкой «делу время, потехе час». Но с точки зрения психологии лень выполняет важную функцию и работает как сигнал — «что-то идет не так», рассказала «Газете.Ru» Виктория Зайцева, психолог, эмоционально-образный терапевт.
«Часто причиной лени может быть отсутствие или недостаток мотивации для действий. Так в обычный день нам гораздо сложнее заставить себя убраться дома, чем перед приездом гостей или долгожданным праздником», — объяснила она.
Другой причиной может быть страх ошибки или перфекционизм. Если задача кажется сложной, мозг будет всячески ее избегать, чтобы не потерпеть неудачу и защитить нас от неприятных эмоций. Тогда важно разобраться, каких именно последствий мы опасаемся и как можно их избежать. Попробовать упростить задачу, разбить ее на небольшие подзадачи, что позволит снизить тревогу и начать двигаться к цели.
«Иногда лень связана с общей усталостью или стрессом, и тогда качественный отдых позволяет решить проблему», — подчеркнула психолог.
По ее словам, лень обычно связана с какой-то конкретной задачей или сферой жизни, имеет временный характер и ее можно преодолеть, если хорошо отдохнуть и найти мотивацию для действий. Все это и отличает ее от апатии.
«При апатии снижается интерес ко всем сферам жизни. Человек чувствует эмоциональное опустошение, все эмоции как будто «выключены». Все, что раньше приносило радость и удовольствие, больше не вызывает интереса, ничего не хочется делать, иногда даже общаться с близкими и друзьями. Человек испытывает усталость, вялость, безразличие ко всему, могут быть проблемы со сном и аппетитом. И самое главное, что симптомы не проходят даже после качественного отдыха», — заявила специалист.
Такое состояние часто возникает на фоне хронического стресса, перегруженности нервной системы, когда мы постоянно живем из состояния «надо» и постепенно теряем контакт с собой, не замечаем свои потребности, подавляем эмоции и желания.
Психолог рассказала, что делать, если состояние «ничего не хочется» стало для вас привычным.
- Прежде всего перестать себя ругать. Если вы так себя чувствуете, значит на то есть причина. Важно дать себе время на восстановление и не пытаться «собраться» во что бы то ни стало. Это лишь усугубит ситуацию.
2. Делегируйте все, что можно. Делайте только то, что нельзя не делать. В такой ситуации главная задача восстановить силы и нужно придерживаться принципа «сначала маску на себя», а уже потом все остальное.
2. Старайтесь соблюдать режим дня и сохранять привычную рутину: почистить зубы, выпить кофе с утра, погулять с собакой. Это дает ощущение контроля и позволяет держаться «на плаву».
3. Не забывайте про физическую активность. Даже простая прогулка на свежем воздухе стимулирует выработку эндорфинов, которые улучшают настроение.
4. Планировать и делать то, что раньше приносило удовольствие. Даже если сейчас чтение и занятие йогой, например, не вызывают таких приятных эмоций как раньше, важно продолжать это делать и отмечать, как меняется ваше состояние после. При апатии сигналы удовольствия часто отсутствуют и важно осознанно направлять на это внимание.
5. Занимайтесь творчеством. В работе с апатией я люблю использовать практики арт-терапии. Творческий процесс не только терапевтичен сам по себе, но и позволяет увидеть скрытые желания и потребности, экологично прожить подавленные эмоции.
«Чтобы снять напряжение и почувствовать прилив сил, подойдет практика «комфортное место». Нужно мысленно перенестись в то место, где вам хорошо и спокойно, представить его в мельчайших деталях — звуки, запахи, вкусы. Побыть там столько, сколько хочется, а затем нарисовать это место или создать коллаж, который передаст его атмосферу. Это позволит «заякорить» ресурсное состояние и возвращаться к нему, когда это необходимо», — посоветовала психолог.
Зайцева отметила, что если апатия длится больше двух недель, стоит обратиться к специалисту — психологу или психиатру, чтобы разобраться в ее причинах и получить рекомендации по восстановлению.
«Апатия может быть симптомом депрессии или эмоционального выгорания, возникать как реакция на травматические события, а также иметь физиологические причины как, например, заболевания нервной системы, гормональный сбой или возрастные изменения. И важно вовремя это диагностировать для эффективного лечения», — констатировала она.
Существует много практик и подходов, которые помогают справляться с апатией, выгоранием и депрессией и важно найти тот, который подойдет именно вам.
Но профилактика всегда лучше лечения. Поэтому всегда «сначала маску на себя», а потом уже все остальное, резюмировала психолог.
