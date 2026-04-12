Ветврач предупредил, почему нельзя забирать домой ежей из леса

Подбирать «милых» ежат в лесу — одна из самых распространенных и одновременно самых опасных ошибок, рассказал «Газете.Ru» кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

С точки зрения ветеринарной и эпидемиологической безопасности это категорически не рекомендуется.

«Ежи — дикие животные, а значит, они являются природным резервуаром целого ряда инфекций и паразитов. Даже если зверек выглядит маленьким, беззащитным и «чистым», это не означает, что он безопасен для человека», — предупредил эксперт.

Во-первых, ежи могут быть переносчиками бешенства. Хотя они не относятся к основным резервуарам вируса, случаи заражения фиксируются регулярно. Особую опасность представляют нетипичное поведение, вялость или, наоборот, чрезмерная «ручность» дикого животного — это может быть симптомом заболевания. Контакт через укус или царапину требует немедленного обращения к врачу.

Во-вторых, ежи часто являются носителями лептоспироза — бактериальной инфекции, передающейся через мочу животных и микроповреждения кожи. Заболевание может протекать тяжело, с поражением печени, почек и нервной системы.

Третья группа рисков — паразитарные заболевания. На ежах практически всегда присутствуют клещи, блохи и гельминты. Клещи могут быть переносчиками боррелиоза (болезни Лайма) и других трансмиссивных инфекций. Кроме того, ежи нередко заражены грибковыми заболеваниями, включая дерматомикозы (стригущий лишай), которые легко передаются при контакте.

«Отдельно стоит упомянуть сальмонеллез. Ежи могут быть бессимптомными носителями Salmonella, а заражение происходит через контакт с кожей животного или предметами, которых оно касалось. Особенно уязвимы дети», — предупредил ветврач.

Важно понимать и поведенческий аспект. «Брошенный» ежонок чаще всего не сирота. Мать может находиться поблизости и вернуться к потомству. Забирая детеныша, человек фактически обрекает его на стресс и, без специальных навыков, на гибель.

«Если ежонок действительно выглядит травмированным или находится в опасности (дорога, строительная площадка), правильное решение — не брать его домой, а связаться с ближайшим центром реабилитации диких животных или ветеринарной службой», — посоветовал Блюменкранц.

Дикие животные должны оставаться в дикой природе. Контакт с ними — это не проявление заботы, а потенциальный риск для здоровья человека и самого животного, резюмировал он.

