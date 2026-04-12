Россиян предупредили, когда оставление в опасности грозит уголовным делом

В ситуациях, где следует помочь человеку в беде и проявить человечность, часто включается чувство осторожности и подозрительности, приводящее к безучастию. В комментарии «Газете.Ru» юрист по гражданским делам Карина Асанова объяснила, что бездействие при угрозе жизни и здоровью человека может повлечь реальное наказание.

Регулируется бездействие ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Эксперт отмечает, что уголовное дело могут завести, если совпало несколько критериев, а именно: человек находится в реальной опасности, он не может сам себе помочь, а у вас были все физические возможности это сделать (например, могли вызвать скорую или полицию). Если же речь идет о пожаре, мимо которого вы прошли — закон вас не затронет, поскольку он представлял опасность и для вас.

Юрист продолжила: «Существуют ситуации, где без вашей помощи не обойтись, то есть вы обязаны будете позаботиться о человеке, поскольку об этом говорит закон: родители должны помогать детям, а дети — престарелым родителям; воспитатель в саду не может отвернуться от ребенка, телохранитель не может уйти «от начальства», врач не может не оказать первую помощь больному. Даже если вы просто толкнули человеку, а он ударился — отходить не стоит. А вот случайный прохожий, который прошел мимо упавшего незнакомца (и тот находится в сознании и сам себе может вызвать скорую) под статью не попадает. Здесь вопрос скорее совести».

Эксперт отмечает, что закон, безусловно, не требует рисковать жизнью или творить чудеса. Не умеете оказывать первую помощь? Не надо пытаться, чтобы не навредить, боитесь подойти к агрессивному человеку — ваше право. Юрист по гражданским делам Карина Асанова продолжает: «Если вы сомневаетесь в себе: в том, что вы можете чем-то помочь, но не хотите проходить мимо — позвоните в 112, эта простая формальность поможет избежать любых юридических разбирательств».

