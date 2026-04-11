Россия и Украина обвинили друг друга в нарушении пасхального перемирия. Что известно?

ВСУ атаковали Новую Каховку и Льгов во время пасхального перемирия

ВСУ нарушили пасхальное перемирие, атаковав Новую Каховку, курский Льгов и Белгородскую область, сообщили региональные власти. Всего при ударах пострадали шесть человек, в том числе годовалый ребенок. Украинские паблики в ответ винят в «нарушениях» Москву — МО РФ эту информацию не подтверждало. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ нарушили пасхальное перемирие, атаковав 11 апреля Новую Каховку в Херсонской области, Льгов в Курской, а также Шебекино и Грайворон в Белгородской.

«В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами», — сообщил врио главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов.

Во Льгове, как рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, украинский беспилотник атаковал заправку, пострадали трое человек, в том числе годовалый ребенок. Губернатор региона отметил, что «подлый удар врага» произошел уже после вступления в силу пасхального перемирия.

О третьем нарушении сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в Шебекино мужчина получил баротравму из-за удара БПЛА по автомобилю. В Грайвороне из-за детонации беспилотника пострадала женщина.

Киев официально не комментировал эти атаки.

«Страна.ua» в свою очередь пишет, что и Украина также обвинила Россию в нарушении перемирия. Издание со ссылкой на украинские паблики заявляет о якобы атаках из РСЗО на подконтрольный ВСУ правый берег Херсонской области. А Insider.ua сообщает, что в Харьковской области объявлялась тревога из-за якобы опасности атаки БПЛА. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

Россия даст жесткий ответ

В Госдуме ранее допускали, что Украина может нарушить режим прекращения огня. Так, депутат Сергей Миронов выразил уверенность, что ВСУ сорвут перемирие при первом удобном случае, поэтому Россия должна быть готова ответить на удар в любой момент. По его словам, Киев и ранее нарушал перемирия во время СВО и мешал реализации мирных инициатив, поэтому смысла верить украинским властям, полагает Миронов, нет.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» также заявил, что Киев «может [сделать] что угодно». В разговоре с «Лентой.ру» депутат пояснил, что президент Украины Владимир Зеленский вряд ли сможет соблюсти пасхальное перемирие, потому что «не очень хорошо управляет» своими войсками.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник уточнил, что в случае нарушения пасхального перемирия ответ Москвы будет жестким.

«Россия ответит жестко <...> [Будут применены] ракеты, артиллерийская и беспилотная авиация. Главное, что не по гражданскому населению. Мы стараемся использовать все возможности, чтобы люди не пострадали», — сказал депутат изданию «Абзац».

Пасхальное перемирие

В начале апреля Владимир Зеленский заявил, что Киев передал Москве предложение о прекращении огня через США. Тогда он добавил, что неизвестно, «будет ли у американцев возможность» направить его российской стороне.

Через несколько дней, 9 апреля, в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно будет действовать период с 16:00 11 апреля до окончания 12 апреля .

В заявлении говорилось, что Россия рассчитывает на то, что Украина последует примеру Москвы и поддержит его. При этом российским войскам было приказано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Зеленский впоследствии заявил, что Киев будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Он также предложил продлить перемирие и после Пасхи и раскрыл, что эта инициатива была доведена до Москвы.

«Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру — с нашей стороны соответствующее предложение есть», — отметил президент Украины.

Однако в МИД РФ до его этого уже заявили, что Россия вряд ли согласится на более продолжительное перемирие. Посол по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с «Известиями» подчеркнул, что предоставление Киеву возможностей для перегруппировки, возведения фортификаций и наращивания военных мощностей не входит в интересы Москвы.