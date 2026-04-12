МИД Ирана объяснил, почему сделки с США в Исламабаде не стоило ждать

Переговоры представителей США и Ирана в Исламабаде проходили в атмосфере недоверия. Никто не ожидал, что соглашение будет достигнуто в этот раз, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, его слова приводит агентство Mehr.

«Эти переговоры… проводились в атмосфере недоверия и подозрений. Естественно, что с самого начала нам не стоило ждать достижения соглашения за один раз», — сказал дипломат.

Багаи также рассказал, что иранская и американская делегации все-таки сумели достичь взаимопонимания по ряду вопросов. Однако по двум-трем важным моментам мнения сторон разошлись. Он отметил, что по этой причине сделка по результатам переговоров в Исламабаде не состоялась.

Переговоры между Ираном и США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке прошли в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда консультаций. Главными темами обсуждения стали Ормузский пролив, выплата репараций, ядерная тематика, снятие санкций и окончательное завершение конфликта.

По итогам переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Тегеран отказался принимать условия предложенного США соглашения.

Ранее стало известно, когда пройдет новый раунд переговоров США и Ирана.