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Фоторепортажи

Великий потоп: последствия наводнения в Европе

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Льеж, Бельгия, 16 июля 2021 года Льеж, Бельгия, 16 июля 2021 года
Льеж, Бельгия, 16 июля 2021 года
Коммуна Шульд, Германия, 16 июля 2021 года Коммуна Шульд, Германия, 16 июля 2021 года
Коммуна Шульд, Германия, 16 июля 2021 года
Полицейские на&nbsp;разрушенной наводнением дороге близ города Эрфтштадт, 16 июля 2021 год Полицейские на&nbsp;разрушенной наводнением дороге близ города Эрфтштадт, 16 июля 2021 год
Полицейские на разрушенной наводнением дороге близ города Эрфтштадт, 16 июля 2021 год
Вессем, Нидерланды, 16 июля 2021 года Вессем, Нидерланды, 16 июля 2021 года
Вессем, Нидерланды, 16 июля 2021 года
Хаген, Германия, 15 июля 2021 года Хаген, Германия, 15 июля 2021 года
Хаген, Германия, 15 июля 2021 года
Хаген, Германия, 15 июля 2021 года Хаген, Германия, 15 июля 2021 года
Хаген, Германия, 15 июля 2021 года
Разрушенный мост через&nbsp;реку Ар в&nbsp;коммуне Шульд, Германия, 15 июля 2021 года Разрушенный мост через&nbsp;реку Ар в&nbsp;коммуне Шульд, Германия, 15 июля 2021 года
Разрушенный мост через реку Ар в коммуне Шульд, Германия, 15 июля 2021 года
Эрфтштадт, Германия, 16 июля 2021 года Эрфтштадт, Германия, 16 июля 2021 года
Эрфтштадт, Германия, 16 июля 2021 года
Коммуна Пепенстер, Бельгия, 16 июля 2021 года Коммуна Пепенстер, Бельгия, 16 июля 2021 года
Коммуна Пепенстер, Бельгия, 16 июля 2021 года
Вервье, Бельгия, 16 июля 2021 года Вервье, Бельгия, 16 июля 2021 года
Вервье, Бельгия, 16 июля 2021 года
Вервье, Бельгия, 16 июля 2021 года Вервье, Бельгия, 16 июля 2021 года
Вервье, Бельгия, 16 июля 2021 года
Льеж, Бельгия, 16 июля 2021 года Льеж, Бельгия, 16 июля 2021 года
Льеж, Бельгия, 16 июля 2021 года
Вервье, Бельгия, 15 июля 2021 года Вервье, Бельгия, 15 июля 2021 года
Вервье, Бельгия, 15 июля 2021 года
Спасатель помогает жителям эвакуироваться, коммуна Пепенстер, Бельгия, 15 июля 2021 года Спасатель помогает жителям эвакуироваться, коммуна Пепенстер, Бельгия, 15 июля 2021 года
Спасатель помогает жителям эвакуироваться, коммуна Пепенстер, Бельгия, 15 июля 2021 года
Коммуна Пепенстер, Бельгия, 15 июля 2021 года Коммуна Пепенстер, Бельгия, 15 июля 2021 года
Коммуна Пепенстер, Бельгия, 15 июля 2021 года
Льеж, Бельгия, 14 июля 2021 года Льеж, Бельгия, 14 июля 2021 года
Льеж, Бельгия, 14 июля 2021 года
Валкенбург, Нидерланды, 16 июля 2021 года Валкенбург, Нидерланды, 16 июля 2021 года
Валкенбург, Нидерланды, 16 июля 2021 года
Эвакуация людей из&nbsp;пострадавшего от наводнения района после проливных дождей, Валкенбург, Нидерланды, 15 июля 2021 года Эвакуация людей из&nbsp;пострадавшего от наводнения района после проливных дождей, Валкенбург, Нидерланды, 15 июля 2021 года
Эвакуация людей из пострадавшего от наводнения района после проливных дождей, Валкенбург, Нидерланды, 15 июля 2021 года
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима посетили Валкенбург, чтобы поддержать жителей после сильного наводнения, 15 июля 2021 года Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима посетили Валкенбург, чтобы поддержать жителей после сильного наводнения, 15 июля 2021 года
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима посетили Валкенбург, чтобы поддержать жителей после сильного наводнения, 15 июля 2021 года
Коммуна Штансштад, Швейцария, 15 июля 2021 года Коммуна Штансштад, Швейцария, 15 июля 2021 года
Коммуна Штансштад, Швейцария, 15 июля 2021 года
Люцерн, Швейцария, 15 июля 2021 года Люцерн, Швейцария, 15 июля 2021 года
Люцерн, Швейцария, 15 июля 2021 года
Люцерн, Швейцария, 15 июля 2021 года Люцерн, Швейцария, 15 июля 2021 года
Люцерн, Швейцария, 15 июля 2021 года
Коммуна Шульд, Германия, 16 июля 2021 года Коммуна Шульд, Германия, 16 июля 2021 года
Коммуна Шульд, Германия, 16 июля 2021 года
Умер бывший муж Пугачевой Александр Стефанович
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Десятки погибших: последствия наводнения в Германии
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Умер Петр Мамонов
Умер Петр Мамонов
Льеж, Бельгия, 16 июля 2021 года
Коммуна Шульд, Германия, 16 июля 2021 года
Полицейские на разрушенной наводнением дороге близ города Эрфтштадт, 16 июля 2021 год
Вессем, Нидерланды, 16 июля 2021 года
Хаген, Германия, 15 июля 2021 года
Хаген, Германия, 15 июля 2021 года
Разрушенный мост через реку Ар в коммуне Шульд, Германия, 15 июля 2021 года
Эрфтштадт, Германия, 16 июля 2021 года
Коммуна Пепенстер, Бельгия, 16 июля 2021 года
Вервье, Бельгия, 16 июля 2021 года
Вервье, Бельгия, 16 июля 2021 года
Льеж, Бельгия, 16 июля 2021 года
Вервье, Бельгия, 15 июля 2021 года
Спасатель помогает жителям эвакуироваться, коммуна Пепенстер, Бельгия, 15 июля 2021 года
Коммуна Пепенстер, Бельгия, 15 июля 2021 года
Льеж, Бельгия, 14 июля 2021 года
Валкенбург, Нидерланды, 16 июля 2021 года
Эвакуация людей из пострадавшего от наводнения района после проливных дождей, Валкенбург, Нидерланды, 15 июля 2021 года
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима посетили Валкенбург, чтобы поддержать жителей после сильного наводнения, 15 июля 2021 года
Коммуна Штансштад, Швейцария, 15 июля 2021 года
Люцерн, Швейцария, 15 июля 2021 года
Люцерн, Швейцария, 15 июля 2021 года
Коммуна Шульд, Германия, 16 июля 2021 года
Сильные дожди в Западной Европе вызвали самое масштабное за последние 20 лет наводнение — реки выходят из берегов, потоки воды сносят автомобили и затапливают дома.

В Германии стихия унесла жизни минимум 90 человек, сотни числятся пропавшими без вести. Ситуация осложняется тем, что мобильные сети перестали функционировать — власти не могут выйти на связь с пропавшими.

Тем временем в Бельгии наводнение привело к гибели 12 человек. В Валлонии свыше 20 тыс. человек остались без электричества. Пострадали также провинции Льеж и Намюр. Власти начали срочную эвакуацию жителей прибрежных районов — тем, кто не может уехать, рекомендовано подняться на верхние этажи зданий.

Затоплены и некоторые районы Нидерландов. В провинции Лимбург 400 домов остались без электричества. Правительство направило в район 70 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий стихии.

В Швейцарии сильные осадки вызвали оползни и сели. Власти рекомендовали людям держаться подальше от водоемов. Риск затопления сохраняется в районах Цюрихского, Женевского и Люцернского озер. Ряд горных перевалов и туннелей были закрыты — железнодорожное движение временно прервалось в нескольких частях страны.

Стихия также настигла Великобританию и Францию. Дожди в Западной Европе не прекратятся еще несколько дней.

Последствия непогоды — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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