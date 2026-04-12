Вернувшимся из украинского плена курянам выдадут сертификаты на жилье вне очереди

Вернувшиеся из украинского плена в Курскую область жители приграничья получат сертификаты на жилье вне очереди. Подробности рассказал глава Суджанского района Алексей Спиридонов, пишет ТАСС.

«Все меры поддержки, которые были положены, сейчас будем оформлять. По сертификатам — будем смотреть по документам, как они будут готовы, вне очереди будут получать», — сказал он.

Освобожденные семь курян были последними жителями региона, взятыми в плен украинскими войсками после вторжения в регион РФ.

11 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала на пограничный пункт белорусско-украинской границы, где поприветствовала возвращающихся с Украины жителей Курской области.

10 апреля Москалькова сообщала, что в Россию возвращаются последние семь курян, которых Украина удерживала в качестве заложников на территории Сумской области. В их числе — пять женщин и двое мужчин, уточнила омбудсмен.

Ранее Москалькова рассказала о поиске 400 жителей Курской области.