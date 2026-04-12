Вэнс раскрыл позицию США на переговорах с Ираном

Вэнс: США на переговорах с Ираном четко обозначили свои красные линии

США в ходе переговоров с Ираном очень четко обозначили свои красные линии и те вопросы, в которых возможен компромисс. Об этом заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.

«Мы предельно ясно обозначили, где проходят наши красные линии, по каким вопросам мы готовы пойти им навстречу, а по каким - нет, и сделали это максимально ясно», — сказал он.

Вэнс добавил, что США покидают Исламабад, сделав Ирану «окончательное и наилучшее» предложение.

Вместе с тем он сообщил, что иранская сторона не приняла условия предложенного США соглашения. Он отметил, что невозможность достичь соглашения между делегациями является куда более плохой новостью для Ирана, нежели для Соединенных Штатов.

До этого стало известно, что переговоры касались Ормузского пролива, репараций, ядерной тематики, снятия санкционных ограничений и окончательного завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее стали известны подробности переговоров Ирана и США.