Иран не пошел на уступки США в вопросе вывоза обогащенного урана

США настаивали на вывозе с иранской территории запасов обогащенного урана в ходе переговоров в Исламабаде. Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

«Американцы хотели добиться уступок в переговорном зале <...> в том числе в вопросе Ормузского пролива и вывоза ядерных материалов из страны, но иранская делегация помешала этому», — говорится в сообщении.

Уточняется, что иранская делегация пыталась подтолкнуть американских переговорщиков к достижению общих соглашений, но чрезмерные требования помешали американцам «проявить реализм и рациональность».

Переговоры американской и иранской групп при посредничестве Пакистана завершились, они продлились 21 час. Как заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять эти условия. Иранские СМИ писали о «серьезных разногласиях» между сторонами.

