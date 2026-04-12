Россиянам напомнили о штрафах за курение на балконе

РИА Новости: за курение на балконе грозит штраф до 15 тысяч рублей

Жителям многоквартирных домов грозит штраф до 15 тысяч рублей за курение на балконе. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, пишет РИА Новости.

Оштрафовать курильщика можно в случае нарушения им правил противопожарной безопасности.

«За нарушение противопожарных правил, например курение (на балконе квартиры) с риском возгорания — штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей (статья 20.4 КоАП РФ)», — сказал он.

Кроме того, за курение в общественных зонах россиян могут оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей.

До этого судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук до этого рассказал, как получить компенсацию за табачный дым от соседей. Можно сделать замеры качества воздуха, показатели которых следует сопоставить с санитарными нормами, отметил эксперт.

Ранее в России предложили усилить наказание за курение в общественных местах.