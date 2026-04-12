Трамп пригрозил Китаю «большими проблемами» в случае помощи Ирану

Трамп: у Китая возникнут большие проблемы в случае поставок оружия Ирану

Китая ждут «большие проблемы» в случае поставок вооружений Ирану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит CNN.

В ответ на вопрос CNN об информации американской разведки по поводу возможных поставок оружия КНР Ирану глава Белого дома пригрозил, что Пекин столкнется с последствиями, если это произойдет.

«Если Китай это сделает, у него возникнут большие проблемы» — сказал американский лидер.

Также Трамп заявил, что достиг своих целей в ходе военной операции против Ирана, поэтому соглашение об урегулировании конфликта уже не так важно.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время. Кроме того, глава российского государства пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Ранее в Иране заявили о противоречиях между Тегераном и Вашингтоном после переговоров.