СМИ сообщили, что Вэнс покинул Исламабад

Вэнс после переговоров с Ираном вылетел из Пакистана
Самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса вылетел из пакистанского Исламабада. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

По информации Вэнса, иранская сторона не приняла условия предложенного США соглашения. Он отметил, что американская делегация возвращается на родину, не достигнув сделки с Ираном.

Переговоры между Ираном и США по поводу урегулирования на Ближнем Востоке прошли в Исламабаде 11 апреля при посредничестве премьера Пакистана Шахбаза Шарифа. Стороны провели три раунда переговоров.

От Ирана во встрече участвовали глава министерства иностранных дел Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Американскую делегацию из 71 человека возглавил Джей Ди Вэнс. В нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, член совета национальной безопасности Энди Бэйкер и советник по делам стран Азии Майкл Вэнс.

Ранее Вэнс заявил, что США не видят готовности Ирана отказаться от разработки ядерного оружия.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!