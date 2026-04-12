Губернатор Бали обратился к россиянам из-за угрозы исчезновения острова

Губернатор Бали И Ваян Костер в интервью РИА Новости призвал россиян беречь остров.

Чиновник подчеркнул, что посещение Бали связано не только с развлечениями, удовольствиями и инвестициями. Он назвал остров «достоянием мира», которое нужно сохранять, чтобы оно не исчезло.

«Мир больше не будет иметь Бали в том привлекательном виде, в каком он есть сейчас», — описал Костер развитие событий в случае, если туристы не будут беречь остров.

По мнению губернатора, все иностранцы, приезжающие Бали для отдыха, должные его любить, нести за него ответственность и быть ему преданным.

На этой неделе стало известно, что на острове ликвидировали так называемые русские и украинские деревни. Это было связано с тем, что туристы не только отдыхали на Бали, но и начали открывать свой бизнес.

О возникновении подобных «анклавов» активно заговорили в 2023 году — жители пожаловались на российских туристов, которые массово селятся в разных населенных пунктах и не следуют местным нормам и обычаям. Одно из мест проживания россиян на острове назвали «маленькой Москвой».

Ранее россияне попали в число скрывающихся на Бали беглых преступников.

 
