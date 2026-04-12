В Госдуме предупредили об изменении срока передачи показаний счетчика за воду

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Депутат Свищев: в РФ ввели четкие сроки передачи данных счетчика за воду
Shutterstock

Во многих регионах России с 1 апреля введены четкие сроки для передачи показаний счетчика за воду, это позволит избежать переплат. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Во многих регионах ввели четкие временные интервалы для отправки данных, так называемые окна. Чаще всего это период с 20-го по 25-е число каждого месяца», — сказал он.

Депутат напомнил, что передавать показания можно через портал «Госуслуги» или личный кабинет на сайте управляющей компании. По словам парламентария, теперь система стала лояльнее, ведь к расчетам примут среднее потребление за последние полгода. Но если не уложиться с передачей показаний счетчика в указанные временные интервалы — начисления будут производить по среднемесячному потреблению за последние полгода, а они могут быть в два-три раза выше реальных расходов, уточнил Свищев.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщал, что россияне могут получить перерасчет платы за горячее водоснабжение в доме, если температура воды ниже нормы. Для перерасчета можно направить письменное заявление в управляющую компанию.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана с перерасчетом платы за отопление.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!