Мексика отказалась возвращать 17-летнюю россиянку

Мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку Кристину Романову. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров, пишет РИА Новости.

«Мексиканские партнеры отказываются возвращать Кристину в Россию и не предоставляют консульского доступа к ней с августа 2025 года», — сообщил он.

Федоров отметил, что все обращения в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других органов власти остаются «без должного внимания».

Как сообщал Telegram-канал Mash, юную россиянку похитили в Мексике и уже 2,5 года удерживают в рабстве. Утверждается, что девочку увезли из школы в Мексике. Все произошло на глазах у ее матери, выпускницы петербургской консерватории и пианистки Марины Романовой. Женщина видела, как неизвестные силой усадили дочь в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и куда-то увезли.

Девушку якобы накачивают наркотиками, насилуют и перемещают по городам, чтобы затем в 18 лет продать в сексуальное рабство, где заставляют рожать детей для продажи.

Ранее освобожденная в Мьянме из мошеннического кол-центра россиянка вернулась в Москву.