Кассационная жалоба на приговор актеру Ефремову поступила в суд

Жалоба на приговор заслуженному артисту России Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет колонии за ДТП со смертельным исходом, поступила во Второй кассационный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Дата ее рассмотрения пока не назначена», — сказал источник.

Адвокаты Ефремова отмечают, что актер полностью возместил моральный ущерб и раскаялся в содеянном. Также до аварии он занимался благотворительностью, получил много благодарностей и госнаград, а в колонии не получил ни одного замечания и имеет ряд поощрений за безупречную работу и достойное поведение, утверждает защита.

По словам актера, при рассмотрении его дела были допущены нарушения, поэтому он считает просьбу о снижении срока «до разумных пределов» обоснованной. Также Ефремов и его адвокаты просят перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение из-за слабого здоровья.

Прокуратура и потерпевшие с позицией защиты не согласны и просят оставить приговор в силе.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии врезался в автофургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали, а на следующий день он умер от полученных травм. После резонансных судебных тяжб Ефремов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.