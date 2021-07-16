Переходящим на «шведский стол» при пандемии турецким отелям грозит штраф или закрытие

Отели в Турции, которые переходят на «шведский стол» во время пандемии, могут быть оштрафованы или вовсе закрыты, рассказал РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

«В случае, если в ходе проверок со стороны министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто. На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты», — заявил специалист.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что отдыхающие заметили существенное отступление от правил, введенных в Турции для борьбы с коронавирусом — например, в некоторых отелях вернули шведский стол для удобства туристов.

В конце мая в Турции заявили об отсутствии планов по отказу от системы all inclusive.