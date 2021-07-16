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Очевидец рассказал подробности кровавого инцидента в красноярском автобусе

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Мужчина, ранивший несколько пассажиров автобуса под Красноярском, сначала вел себя спокойно и выглядел обычно, рассказал телеканалу «360» Ронис Данисович, который обезвредил злоумышленника и помог пострадавшим.

Нападавшему было около 30 лет, он был нормально одет и в принципе не отличился от других, сначала сидел тихо, вспомнил Данисович.

Роман задремал и не видел, как начался конфликт, а проснулся от криков.

«Я услышал, когда был крик. Я глаза открыл, он стоял возле наших мест, а сосед мой в руках держал лезвие, и крик был. Я вскочил, схватил за запястье и повалил на пол [нападавшего]. Я у него вытащил нож. Он меня попытался ударить, но не успел. Я руки зажал ему, шею зажал, голову. Нож выбросил», — рассказал Данисович.

По его словам нападавший был возбужден и агрессивен, у него расширились глаза. Мужчина кричал на окружающих «с какой-то ненавистью».

Обезвредив нападавшего, имеющий медицинское образование Роман помог пострадавшим. Первым был истекающий кровью молодой человек.

«У него была колото-резанная сантиметров четыре-пять. Я попросил салфетки и закрыл рану, поднял ноги. У меня медицинское образование — я знал, что делал», — сказал Роман.

Когда молодому человеку стало лучше, Данисович остановил кровотечение у девушки, находившейся без сознания и оказал помощь водителю автобуса, который вызвал скорую помощь и полицию.

Инцидент произошел 15 июля в автобусе, следовавшем из Красноярска в республику Хакассия. По факту нападения красноярское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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