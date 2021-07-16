На западе Германии объявили режим военной катастрофы

Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны в связи с наводнением. Об этом сообщает Bild.

Данное решение было принято главой Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии», — говорится в сообщении.

По словам Крамп-Карренбауэр, в устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнения в Германии превысило 100 человек.

Поиски и восстановительные работы продолжаются, к ним привлечены военные. Разрушены, подтоплены или серьезно повреждены десятки жилых домов. Остановлено движение поездов, перекрыты автотрассы. Рейн закрыт для прохода судов.