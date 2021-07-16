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ТАСС: самолет Ан-28 мог потерпеть крушение сразу после взлета

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Владимир Малыгин/ТАСС

Пассажирский самолет Ан-28, вероятно, потерпел крушение в Томской области сразу после взлета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, спустя 10-20 минут после взлета воздушное судно пропало с радаров. Источник также добавил, что если верить координатам, где сработал аварийный радиомаяк самолета, лайнер находится в труднодоступной местности, в тайге.

«Самолет находится в 50 км от Кедрово, в 380 км от Томска», — подчеркнул представитель экстренных служб, отметив, что упасть самолет мог из-за ошибки экипажа.

Ранее сообщалось, что стало известно возможное местоположение пропавшего в Томской области Ан-28. на борту которого находились 17 человек, в том числе четверо детей. Самолет летел в Кедрово.

До этого, 6 июля, на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море.

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