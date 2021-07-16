Под Томском пропал самолет

Пассажирский самолет Ан-28 пропал под Томском, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски», — сказал он.

По словам источника, на борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Самолет летел в Кедрово.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море.