На Украине назначили нового главу МВД

Парламент Украины утвердил на пост главы МВД страны кандидатуру депутата от фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Дениса Монастырского. Об этом сообщает ТАСС.

За него проголосовал 271 депутат парламента при 226 необходимых.

13 июня стало известно, что глава МВД Украины Арсен Аваков, занимавший пост с 2014 года, написал заявление об отставке. Его решение поддержала Верховная рада 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатом на должность главы МВД Украины главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. В свою очередь, кандидат на пост главы МВД Украины назвал «большой жертвой» согласие сменить Авакова.