СК подтвердил задержание подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса под Ростовом

Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области подтвердило задержание подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Азовском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Ранее о задержании мужчины сообщал источник в правоохранительных органах региона.

«В ходе совместно проведенных следователями и сотрудниками полиции следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступлений был задержан в городе Азове», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что задержанный состоял на учете у психиатра.

Накануне сообщалось, что мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Азовском районе Ростовской области. В результате нападения погибла одна женщина, еще двое были госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.