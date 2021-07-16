Число погибших из-за наводнений в Германии увеличилось до 70 человек

Число погибших из-за рекордных наводнений в Германии увеличилось до 70 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство ФРГ.

За прошедшую ночь в федеральной земле Рейнланд-Пфальц были обнаружены еще девять тел, а в Северном Рейне-Вестфалии — еще четырех погибших.

Ранее в Германии из-за наводнения пропали без вести 1,3 тыс. человек.

Аномальные по силе ливни затопили самый промышленно развитый и густонаселенный регион страны – Северный Рейн-Вестфалию, а также несколько соседних земель.

Разрушены, подтоплены или серьезно повреждены десятки жилых домов. Остановлено движение поездов, перекрыты автотрассы. Рейн закрыт для прохода судов.

Есть погибшие и в соседней Бельгии. Власти страны сообщают об 11 найденных телах. Восток страны, особенно в бассейне реки Маас, тоже уходит под воду из-за ливней.