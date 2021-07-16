Бизнес ЕС и США попросил власти Москвы упростить получение QR-кодов для иностранцев

Американская торговая палата (AmCham) и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) обратились с официальным письмом с мэрию Москвы с просьбой упростить процедуру получения QR-кодов для иностранных специалистов. Об этом сообщает газета «Известия».

Они предлагают разрешить получение QR-кодов людям, привитым признанными ВОЗ вакцинами, применяемыми за пределами России или российскими препаратами, поставляемыми на зарубежные рынки.

Американская торговая палата также готовит аналогичное обращение в правительство России.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что Минздрав РФ получил письмо с предложением Евросоюза о взаимном признании электронных сертификатов вакцинации. В ведомстве отмечали, что готовы обсуждать подобную меру.