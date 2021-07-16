В США вакцинация детей от COVID-19 может быть одобрена зимой

Разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса для детей до 12 лет может быть получено в начале или середине зимы, сообщает NBC News со ссылкой на представителя управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA).

В настоящее время в США вакцинацию против Covid-19 разрешается проходить в возрасте от 12 лет. При этом Moderna, и Pfizer-BioNTech начали испытания своих вакцин для детей в возрасте до 12 лет в марте, а первые результаты этих исследований ожидаются осенью.

После этого сотрудникам управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США потребуется несколько месяцев, чтобы рассмотреть их заявки.

В ведомстве ожидают, что после этого вакцинация против COVID-19 будет окончательно одобрена для этой возрастной группы. Представитель FDA напомнил, что используемые в настоящее время препараты были введены в рамках разрешения на экстренное применение и не получили окончательного одобрения со стороны властей, которое выдается на следующем этапе.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в США увеличилась вдвое. В настоящий момент в стране выявляется около 23 тысяч новых случаев в сутки, хотя три недели назад этот показатель находился на уровне в 11,3 тысячи.