Отели Севастополя будут принимать только по справке о вакцинации или антителах

Гостиницы города Севастополя с 16 июля будут принимать граждан только при наличии справки о вакцинации против коронавируса или антителах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ губернатора Севастополя.

«Запретить с 16 июля 2021 года бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения без медицинского сертификата о наличии прививки от новой коронавирусной инфекции или справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

По данным председателя межрегиональной ассоциации малых отелей Наталии Стамбульниковой, местные предприниматели знают о новых правилах и готовятся по ним работать.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике будет максимально ограничено проведение развлекательных мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Он поручил руководителю управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталье Пеньковской отменить максимальное количество подобных событий.

До этого жители Крыма, недовольные приездом туристов в регион, попросили главу Сергея Аксенова принять меры, ужесточив требования по приему гостей.